IPTU 2022: início da entrega dos carnês será a partir desta quarta-feira 

Pagamento à vista da cota única e primeiras parcelas vencem dia 12, 14, 16 e 18 de fevereiro; segunda via pode ser obtida no site da Prefeitura.

A distribuição aproximadamente 54.200 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2022, pela Prefeitura de Votuporanga, terá início nesta quarta-feira (12) e será realizada através dos Correios; previsão de entrega a todos os munícipes é até o dia 05 de fevereiro.

A data do vencimento da cota única e das parcelas, que podem ser pagas em até dez vezes, varia conforme a localização do imóvel entre os dias 12, 14, 16 e 18 de fevereiro, para as primeiras parcelas ou à vista. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o prazo final e, após o vencimento, será necessário solicitar a segunda via do boleto.

Segunda Via

Em virtude da pandemia da Covid-19, como medida restritiva de evitar aglomerações, quem perder o prazo do pagamento ou não receber o carnê no tempo previsto até o dia 05 de fevereiro, poderá solicitar através do site da Prefeitura, acessando o ícone “Serviços ao Cidadão”, depois “Cidadão On-line”, “Imóveis” e por fim “Emissão de Carnê IPTU” ou diretamente no link https://web.votuporanga.sp.gov.br/app/pages/iptu onde poderá consultar por meio do número do CPF/CNPJ ou da Inscrição do imóvel.

O IPTU é uma das principais fontes econômicas do município e importante para investimentos em diversas áreas como assistência social, educação, manutenção e reparos, saúde entre outras, que são revertidas na melhoria da qualidade de vida da população.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento através do WhatsApp (17) 3405-9700 opção 01.