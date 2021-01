Ipem-SP verifica balanças e carroçarias para cargas sólidas em Votuporanga

Objetivo é garantir a qualidade dos equipamentos utilizados nas áreas agrícola e de construção civil. A ação foi realizada pela equipe de fiscalização do instituto em São José do Rio Preto/SP.

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou nesta quarta-feira (27), a verificação inicial de 15 balanças, na fábrica da Valfran, e 10 carroçarias de carga sólida nas fábricas da Galego, em Votuporanga/SP.

Na fábrica da Valfran, a equipe do Ipem-SP realizou o Exame de Conformidade de Modelo Aprovado das balanças. Na ocasião, foi feita a verificação da conformidade do instrumento às características de construção descritas na portaria de aprovação de modelo baixada pelo Inmetro, e específica para o modelo inspecionado.

Na sequência foram realizados os Ensaios de Medição. A balança é submetida aos ensaios de determinação de erros de medição, utilizando-se para isso padrões rastreados ao Inmetro.

Sempre que um instrumento de medição é verificado e aprovado, recebe uma marca de verificação inicial. Recebe também uma marca de selagem, (selo de material plástico contendo o símbolo do Inmetro) objetivando garantir a inviolabilidade do instrumento.

Na fábrica da Galego, o objetivo foi verificar as informações dimensionais e geométricas das carroçarias, conforme informado no seu projeto, para determinar o volume transportável.

Cabe às equipes do Ipem-SP conferir os cálculos de volume e posição da marca de referência da carroçaria para que o transporte de produtos como areia, brita, madeiras, metais ou grãos estejam dentro das tolerâncias permitidas e impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

As verificações ocorrem nas instalações dos fabricantes ou importadores antes que a carroçarias sejam colocadas em uso. São realizadas as medições necessárias para verificar se a medidas estão de acordo com o projeto. Também é verificado o posicionamento da marca de referência.

Todas verificações são realizadas de acordo com a Portaria Inmetro 70/2016. Para cada carroçaria aprovada é emitido um certificado que atesta a aprovação.

A ação foi realizada pela equipe de fiscalização do instituto em São José do Rio Preto.

Ipem-SP

O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro. Com uma equipe de fiscalização formada por especialistas e técnicos, realiza diariamente, em todo o Estado de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes de motociclistas, cadeiras de carro para crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de gás, entre outros materiais. É seu papel também proteger o consumidor para que este leve para casa a quantidade exata de produto pela qual pagou. Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da Ouvidoria, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.