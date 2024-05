InvestSP: Votuporanga sediará evento de desenvolvimento e investimento voltado para iniciativas públicas e privadas 

Evento será gratuito e voltado para gestores públicos e empresas com propósito de levar informações e capacitações para crescimento dos negócios locais.

No dia 16 de maio, o Parque da Cultura de Votuporanga sediará um Encontro sobre promoção de investimentos organizado pela InvestSP, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e outras instituições e convidados. O evento é gratuito e voltado para gestores públicos e empresas com o propósito de levar informações e capacitações para desenvolvimento e crescimento dos negócios locais. As inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.office.com/r/f4fbiyuG6Y

Nesta edição, haverá, inicialmente, uma abertura institucional, seguida por outras atividades como palestras com temas de interesse de gestores públicos, empresários e universitários, demonstração de programas locais, apresentações artísticas e atendimento individualizado por cada parceiro.

A iniciativa tem como objetivos sensibilizar os setores público e privado sobre a importância da inovação, conectividade e transformação digital; estimular a internacionalização dos municípios e empresas paulistas; conectar empresários com importantes atores do empreendedorismo; mobilizar o setor público para a importância da Cidade Sustentável; e esclarecer dúvidas dos empresários e gestores públicos sobre processos.

Durante o evento, a InvestSP, DesenvolveSP, Prodesp e as instituições do Sistema S vão apresentar como elas podem contribuir para o desenvolvimento do munícipio e para o crescimento dos negócios locais. As instituições parceiras que oferecem capacitação, consultoria empresarial, de inovação, suporte à modernização e linhas de crédito também estarão presentes e irão oferecer apoio para os empresários.

InvestSP

A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade é uma organização social (OS) cuja missão é contribuir para o desenvolvimento do Estado de São Paulo por meio da promoção de investimentos, aumento das exportações, incentivo à inovação e melhoria do ambiente de negócios.

Entre as suas atribuições, a InvestSP também promove articulação com os municípios visando identificar oportunidades para atração de novos investimentos; identificar entraves à competitividade e propor medidas para superá-los; dar suporte e capacitação às empresas na exportação de seus produtos, facilitando questões relativas à logística, atendimento aos padrões internacionais, infraestrutura e também dando auxílio na busca por mercados promissores.

Além disso, a organização também apoia pequenas e médias empresas, tanto na instalação de novos empreendimentos como na promoção de exportação da produção.