“Investir em infraestrutura significa gerar emprego e renda, e garantir comida na mesa da população” – Carlão Pignatari 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo participou, neste sábado (11), de anúncios de obras e investimentos em José Bonifácio, Monte Alto e Ariranha.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa neste sábado, dia 11 de setembro, ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia, de anúncios de obras e investimentos em infraestrutura, saúde e serviços em José Bonifácio, Monte Alto e Ariranha.

“Todos esses investimentos vão gerar emprego e renda para a população, e comida na mesa das famílias. Nós, deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo, junto do governo do Estado, estamos trabalhando muito para garantir aos paulistas mais desenvolvimento e qualidade de vida. Este é o caminho e vamos seguir em frente”, disse Carlão.

Às 9h, em José Bonifácio, Carlão acompanhou a autorização para melhorias e pavimentação da via que faz a ligação entre a BR-153 e a SP-425.

Já às 11h15, em Monte Alto, o presidente da Alesp inaugurou obras que vão levar água para a casa dos moradores da cidade. Em seguida, Carlão participou do anúncio de pavimentação da estrada de Monte Alto a Taiaçu, e também da licitação para obras na SP-305.

Ainda em Monte Alto, o parlamentar acompanhou o anúncio de reforma da Etec (Escola Técnica Estadual); de recursos para a UBS (Unidade Básica de Saúde) e do novo Poupatempo.

Às 13h15, em Ariranha, Carlão Pignatari participou da inauguração do CCI (Centro de Convivência do Idoso) da cidade, de autorização para investimentos em infraestrutura urbana e entrega de vouchers de cestas básicas do programa Alimento Solidário.