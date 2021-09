Investimentos: Diretoria da FEV entrega importantes obras à comunidade acadêmica

Inaugurações e anúncio de novidades marcam o fim desta gestão (triênio 2018-2021), presidida por Celso Penha Vasconcelos.

Na tarde desta quinta-feira (16), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) entrega importantes obras e melhorias estruturais que beneficiarão toda a comunidade acadêmica. As inaugurações e o anúncio de novidades marcam o fim desta gestão (triênio 2018-2021), presidida por Celso Penha Vasconcelos.

No Campus Centro, o Memorial Unifev foi totalmente repaginado para receber futuras exposições após a retomada das atividades acadêmicas presenciais, previstas ainda para este ano. Entre as melhorias, o espaço foi expandido e equipado de forma tecnológica. Próximo ao local, a Instituição também inaugura a área de convivência do campus, que ganhou um novo paisagismo e iluminação.

Em ato simbólico, nesta quinta-feira, a Fundação Educacional realiza a entrega do conjunto de obras na unidade rural da Escola Estadual Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (ETEC). Desde 2018, o Centro Universitário é parceiro da ETEC para o desenvolvimento de atividades práticas por parte dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.

O espaço foi amplamente reformado para melhor atender os alunos da Instituição. Entre as melhorias, está a construção de uma varanda/rancho; novos banheiros; área de contenção, contrapiso de cimento, novo madeiramento; salas de preparação; e instalação de iluminação em todo o local.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, as obras consagram as melhorias realizadas em prol da comunidade acadêmica e que foram planejadas desde o início de sua gestão.

“Quando assumimos esta Diretoria, sabíamos que os desafios seriam muitos, principalmente pelo cenário educacional, que tem sofrido com a diminuição do número de alunos em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Como estratégia, nossa principal ação foi implantar uma política de valorização dos universitários, professores e colaboradores, o que inclui descontos em mensalidades e investimentos diversos em atendimentos e infraestrutura. Por isso, o sentimento é de dever cumprido”, finalizou.