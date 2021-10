Intervalo entre doses da Astrazeneca é reduzido para oito semanas 

Pessoas que irão viajar para exterior também poderão adiantar a segunda dose e tomar a terceira em condições específicas determinadas pelo Governo do Estado.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que na segunda-feira (1º), mesmo sendo ponto facultativo, o posto de vacina contra a Covid-19 montado no Assary realizará plantão das 8h às 16h. Outras novidades na campanha de vacinação também foram anunciadas pela Secretaria, entre elas, a redução no intervalo entre as duas doses da Astrazeneca e a inclusão de um novo grupo de pessoas para a terceira dose.

Astrazeneca

Quem tomou a primeira dose da Astrazeneca há, pelo menos, 56 dias (oito semanas), já pode voltar para completar o esquema de imunização em qualquer um dos três postos de vacina volantes montados pela Secretaria Municipal da Saúde no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) ou Capela Santo Expedito, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Vale reforçar que nesta sexta-feira (29/10) não haverá atendimento devido ao ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público.

Novo público 3ª dose

Para a terceira dose, a 26ª atualização do Documento Técnico da Campanha de Vacinação Contra a COVID do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo também trouxe novidades nesta semana.

Pessoas que irão viajar ao exterior poderão antecipar a segunda dose ou tomar a terceira dose desde que comprovem no ato da vacinação o agendamento da referida viagem, com apresentação da emissão da passagem por transporte aéreo, terrestre ou portuário.

Desta forma, quem tomou as duas doses da Coronavac e vai viajar para o exterior poderá receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino. Neste caso, o intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose deve ser de 28 dias.

Para aqueles que irão viajar e que não concluíram o esquema com as duas doses, poderão tomar a segunda dose com prazo antecipado que varia de acordo com a marca do imunizante. Sendo assim, quem tomou Pfizer, pode receber a segunda dose com 21 dias em qualquer faixa etária, inclusive adolescentes. E quem tomou Astrazeneca pode antecipar a segunda dose com 28 dias, mesmo prazo mantido entre as duas doses da Coronavac.