Interior de SP recebe projeto online para capacitar profissionais da educação

Com o apoio da AES Brasil, iniciativa busca capacitar mais de 100 profissionais da Rede Pública de educação em Indiaporã, Macedônia, Mira Estrela e Ouroeste.

A fim de aperfeiçoar as aulas de educação física e o esporte como ferramenta educacional na rede pública de educação, o Projeto Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional, realizado pelo Instituto Esporte & Educação (IEE), com a parceria da AES Brasil e das Secretarias de Educação dos municípios paulistas de Indiaporã, Macedônia, Mira Estrela e Ouroeste, teve início na última quarta-feira (23), com o lançamento do projeto e início das capacitações simultâneas para os profissionais da área da educação esportiva nas quatro cidades.

Devido às medidas de saúde para proteção e controle da transmissão do COVID-19, os conteúdos estão programados para serem ministrados inicialmente de forma online. Voltado para profissionais da área da educação, como professores, gestores, coordenadores envolvidos com a temática do Esporte Educacional, a ação contará com um total de 120h de capacitação dividida em cinco módulos que abordarão temas como: princípios do esporte educacional; didáticas do esporte; ‘Pedagogia do jogo’ e ‘Eventos de Esporte Educacional’.

“Com o patrocínio da AES Brasil, uma das mais importantes geradoras de energia renovável do País, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania em parceria e com as secretarias de educação das cidades de Indiaporã, Macedônia, Mira Estrela e Ouroeste, mesmo de forma remota, pretendemos engajar mais de 100 profissionais ao esporte educacional, por meio desse um modelo integrado de formação de professores e pedagogos de escolas municipais da região, comenta Adriano Rossetto, coordenador do IEE.

De acordo com Andrea Santoro, coordenadora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da AES Brasil, este projeto faz parte do Programa Caminhos AES Brasil, iniciativa que centraliza os projetos sociais e visa apoiar o desenvolvimento das comunidades vizinhas às operações da Companhia. “A AES Brasil preza pelo desenvolvimento e bem-estar das comunidades, por isso, busca implementar projetos que ofereçam novos conhecimentos, desenvolvam habilidades e impulsionem a inovação social por meio de atividades educacionais e inclusivas. Em parceria com o IEE, acreditamos que conseguiremos engajar esses profissionais e, consequentemente, desenvolver boas práticas de educação aliadas ao esporte, contribuindo com a promoção de impactos sociais e educacionais positivos na região”, explica a coordenadora.

Para mais informações, acesse: https://esporteeducacao.org.br/projetos/projeto-formacao-de-professores-das-redes-publicas/

Sobre a AES Brasil

Acelerando o futuro da energia há mais de 20 anos, a AES Brasil é uma empresa geradora a partir de fontes 100% renováveis, que atua como plataforma integrada adaptável às demandas dos clientes. As soluções oferecidas pela companhia são customizadas, sempre buscando agregar valor e contribuir para a sustentabilidade do planeta. Atualmente, a AES Brasil conta com um portfólio de ativos renováveis com uma capacidade instalada total de 4,0 GW. Toda a energia gerada é proveniente de nove usinas hidráulicas, três pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), que estão localizadas no estado de São Paulo, dos Complexos Eólicos Alto Sertão II (BA), Ventus (RN) e MS e Santos (CE e RN) e dos Complexos Solares Guaimbê e Ouroeste (SP). Além disso, conta ainda com o Complexo Eólico Tucano em construção na Bahia com 322 MW e um pipeline de projetos, chamado Complexo Eólico Cajuína (RN), formando um novo cluster de geração no Rio Grande do Norte.

Sobre o Instituto de Esporte & Educação (IEE)

Criado em 2001 pela medalhista olímpica Ana Moser, o Instituto Esporte & Educação (IEE) já atendeu a 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 50 mil professores e educadores em todo o Brasil.

A metodologia do IEE é baseada nos princípios do esporte educacional: inclusão de todos, construção coletiva, respeito à diversidade, educação integral, rumo à autonomia. Além das esportivas, as atividades realizadas são nas esferas da cultura, saúde, cidadania, protagonismo juvenil e ação comunitária.

Dentre os parceiros do IEE estão Itaú, Rede, Banco BV, Vale, Mastercard, NIKE, Novelis, Bayer, Aché, Isa CTEEP, Mercado Livre, Ultra, Anglo Gold Ashanti, Nescau, AES Brasil, Instituto Votorantim, Reservas Votorantim, Bank Of America, Verde Asset Management, Trench Rossi e Watanabe Advogados, EDP Renováveis, Instituto EDP, CTG Brasil, Cyrela, WestRock, Pernambucanas, Comgas, Ball, Roche, Anhanguera, Bloomberg, Unimed, Track & Field, CS Brasil, ValGroup, AgriBrasil, Penha, Mentos, Portocred Financeira.

Saiba mais sobre o IEE: