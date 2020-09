Interditado trecho da Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos para conclusão da obra antienchente

A Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos estará interditada entre as Ruas Laureano e Ranieri Mazzili; obra avança e já atinge 75% dos serviços executados.

Para dar continuidade à obra antienchente da Avenida José Silva Melo que seguirá até a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, a Prefeitura de Votuporanga fará interdições e alterações de sentidos de ruas para garantir a segurança e o fluxo do trânsito no decorrer da obra.

Desta forma, neste momento, a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos estará interditada entre as Ruas Laureano e Ranieri Mazzili. Para auxiliar o fluxo de veículos, a Rua Augusto Sasso terá sentido duplo entre essas duas vias.

Obra Antienchente

A obra antienchente, uma das mais importantes dos últimos 40 anos e mais reivindicadas pela população, segue em andamento e possui cerca de 75% dos serviços executados. A melhoria teve início em março deste ano no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul. Neste momento, os trabalhos estão concentrados no cruzamento entre as Ruas Pará e Venezuela e seguem para a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos.

Ao total, a obra terá 1.164 metros (1,1 km) de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação. Para execução da obra, a Prefeitura de Votuporanga adquiriu financiamento aprovado pela Câmara Municipal de Votuporanga. São mais de R$ 5 milhões de investimento, sendo R$ 2.536.906,28 de obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais e R$ 2.778.140,00 para fornecimento de aduelas de concreto para obra.