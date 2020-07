Interdições do Parque da Cultura são vandalizadas

Gradis derrubados e fitas zebradas são encontradas cortadas logo no início das manhãs.

Desde a interdição do Parque da Cultura, na última sexta-feira (24/7), para evitar aglomerações como as que vinham ocorrendo nos últimos dias, o local vem sofrendo vandalismo. Gradis derrubados e fitas zebradas são encontradas cortadas logo no início das manhãs no local. Equipe da Defesa Civil, da Secretaria Municipal da Cidade, tem reparado os danos no local frequentemente, no entanto, é necessário a conscientização da população, além de respeito às normas impostas pelo Poder Público, necessárias para conter o avanço da doença.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança prometeu intensificar a fiscalização no local por meio dos agentes de trânsito e de policiais militares que atuam na Atividade Delegada. É importante ressaltar que vandalismo é crime previsto em lei sujeito a multas e detenções. A ação de vândalos em qualquer local, público ou particular, deve ser denunciada para a Polícia Militar no 190. No entanto, a Prefeitura também coloca à disposição da população o telefone da Ouvidoria Municipal (0800-770-3590) por onde podem ser registradas denúncias.

Interdição necessária

A ação de interdição foi realizada devido a crescente taxa de ocupação de leitos nos hospitais da cidade e para reduzir a propagação do novo Coronavírus, preservando a manutenção da estrutura de saúde para o atendimento dos casos graves da doença.