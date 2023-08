Inter de Milão anuncia Carlos Augusto, ex-Corinthians, por empréstimo 

Lateral brasileiro estava no Monza e chega ao time nerazzurro com obrigação de compra. Timão tem direito a 60% do lucro; confira valores.

Destaque do Monza na última temporada, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, de 24 anos, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço da Inter de Milão.

O jogador foi emprestado por uma temporada com cláusula obrigatória de compra no valor de € 13 milhões (R$ 70 milhões), mais bônus e variáveis. Clube de origem do brasileiro, o Corinthians tem direito a 60% do lucro do time italiano no negócio.

Carlos também era opção na Juventus, que demonstrou interesse desde maio. Ele chega na Inter de Milão como substituto de Gosens, que vai para o Union Berlin, e, inicialmente, como reserva de Dimarco, destaque da equipe nerazzurra na última temporada.

Quanto o Corinthians pode receber?

Carlos Augusto foi vendido pelo Corinthians ao Monza em 2020 por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,7 milhões na época). O acordo prevê que o time brasileiro fique com 60% do lucro de uma futura negociação.

Portanto, se a equipe italiana vendê-lo por € 13 milhões (R$ 70 milhões) em 2024, como divulgado, o Timão ficará com € 5,4 milhões (60% da diferença, que foi 9 milhões). Na cotação atual, isso representaria cerca de R$ 29 milhões aos cofres do Corinthians.

Carlos fez seis gols e cinco assistências em 35 jogos pelo Monza no Campeonato Italiano da última temporada, a primeira da história da equipe na elite do país. O time terminou na 11ª colocação da Serie A.

Carlos Augusto fez toda a formação no Corinthians. Como profissional, ele disputou 41 jogos e fez um gol e foi campeão paulista de 2019. Na base, ele conquistou a Taça BH sub-17 de 2015, a Copa do Brasil Sub-17 de 2016 e a Copa São Paulo de Juniores, em 2017.

*Com informações do ge