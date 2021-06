Integrantes de quadrilha investigada por roubo e furto de gado são presos em operação da Polícia Civil

Sete mandados de prisão e nove de busca foram expedidos pela Justiça; prisões ocorreram em Mirassol, José Bonifácio, Lins e Guaiçara.

Integrantes de uma quadrilha investigada por roubo e furto de cabeças de gado em propriedades rurais do noroeste paulista foram presos em uma operação da Polícia Civil, nesta terça-feira (8).

De acordo com as informações da Polícia Civil, as investigações começaram em abril, depois que aumentaram os casos de crimes em propriedades rurais. Até agora, 55 animais prontos para o abate foram recuperados.

A investigação também identificou membros da quadrilha. Sete mandados de prisão e nove de busca foram expedidos pela Justiça.

Nesta terça-feira, policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) cumpriram os mandados de prisão em Mirassol/SP, José Bonifácio/SP, Lins/SP e Guaiçara/SP.

Com um dos homens, os investigadores encontraram um revólver que pode ter sido utilizado pela quadrilha nas ações. Também foram apreendidos um caminhão e duas carretas.

Eles vão responder por organização criminosa, além de crimes individuais, como roubo e furto de gado, receptação dolosa e posse de arma de fogo.

Todos foram presos temporariamente e encaminhados à Deic.

*Com informações do g1