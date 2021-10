Integrando educação e saúde, Escola SAB traz nutricionista para bate-papo 

Evento atentou para a importância de bons hábitos alimentares; além de celebrar o “Dia Nacional da Alimentação nas Escolas” comemorado nesta quinta-feira.

Nesta quinta-feira (21), é comemorado o “Dia Nacional da Alimentação nas Escolas”. A data tem o objetivo de chamar a atenção sobre a importância de bons hábitos alimentares. A Escola Estadual Profª Sarah Arnoldi Barbosa (SAB), em Votuporanga/SP, que é referência em inovação, mais uma vez abriu espaço para as aprendizagens além dos muros da Instituição.

Os professores das áreas de Ciências da Natureza e Matemática trabalharam, durante as aulas, o valor nutricional dos alimentos, seus benefícios e levantaram os malefícios do consumo de alimentos ultraprocessados. Para fechar o rol de atividades da semana, a escola convidou o nutricionista Renan Rodrigues para um “bate-papo saudável”. Oportunidade que serviu para maiores esclarecimentos e de compromisso com a saúde.

Evento contou a presença da diretora Isabel Bertolo, do vice-diretor Idean Cezare e a coordenadora geral Viviani Rodante, que agradeceram às áreas envolvidas, na condução da Isabel Serezo, a presença da PCNP, Neiva Colaço, e a credibilidade da supervisora Célia Barbizani.