Instituto Neoenergia e Neoenergia Elektro lançam edital de fomento à cultura  

Transformando Energia em Cultura 2024 apoiará projetos socioculturais de São Paulo com recursos incentivados pelo Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS).

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Edital Transformando Energia em Cultura 2024 do Instituto Neoenergia, que concede recursos incentivados a projetos socioculturais de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS). Destinado a pessoas jurídicas, ele tem como principal objetivo estimular iniciativas que promovam a cultura em prol do desenvolvimento sustentável.

Realizado em parceria com a Neoenergia Elektro e com apoio técnico da Baluarte Cultura, o Transformando Energia em Cultura é um dos mais importantes mecanismos de fomento à cultura do país. O Edital, que também é realizado na Bahia, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, visa alcançar iniciativas que beneficiem grupos e territórios em situação de vulnerabilidade e, somente, em 2023, selecionou 52 projetos para recebimento de aportes.

“Estamos na Década da Ação e a cultura é fundamental para acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao fortalecer iniciativas socioculturais, o Transformando Energia em Cultura valoriza as tradições locais e promove a inclusão, equidade e diversidade”, afirma Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia.

As inscrições para o Edital devem ser realizadas até às 18h de 29 de abril por meio do site do Instituto Neoenergia em: Programa de Editais Transformando Energia em Cultura – Instituto Neoenergia – Neoenergia, onde também é possível conferir o regulamento, lista dos municípios contemplados e todas as informações complementares.