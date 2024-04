Instituto Guapuruvu está em busca de áreas para reflorestamento em Votuporanga e região

Interessados podem entrar em contato e preencher cadastro para a avaliação dos técnicos.

O Instituto Social de Reflorestamento Guapuruvu, de Votuporanga, está em busca de parceiros que tenham propriedades rurais na cidade e região para a avaliação e contemplação de reflorestamento.

“Gostaríamos de destacar a importância deste cadastro, que nos permitirá realizar um levantamento das áreas que necessitam de reflorestamento, bem como estabelecer parcerias eficazes com os proprietários rurais interessados em participar de ações de plantio”, explica a presidente do instituto, Giseli Moretti.

Ao fazer o cadastro, os interessados podem contribuir com a conservação e recuperação do meio ambiente, mas também se tornam parceiros ativos do instituto para promover a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade de Votuporanga e região.

“Se você possui um imóvel rural e está interessado em recuperar nascentes, matas ciliares, reservas legais e Áreas de Preservação Permanente (APPs), esta é sua chance! Contamos com a colaboração e engajamento da comunidade para juntos, fazermos a diferença em prol de um futuro mais verde e sustentável”, completa Giseli.

Por que participar?

– Contribui para a conservação da biodiversidade local.

– Melhora a qualidade da água e do solo nas propriedades.

– Ajuda na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

– Valoriza a propriedade e promove um ambiente mais saudável para todos.

“Só gostaríamos de frisar que após o cadastro de interesse, a área rural passará por uma avaliação do corpo técnico do instituto para determinar a possibilidade da contemplação do reflorestamento. Não deixe passar essa oportunidade de fazer parte de um movimento em prol da natureza e das futuras gerações!”, finaliza Giseli.

Para fazer o cadastro, basta entrar em contato pelo telefone ou Whatsapp: (17) 98198-9751 / (17) 99649-1071. Email: isrguapuruvu@gmail.com.