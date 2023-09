Instituto de Cancerologia realizará a exposição fotográfica “Mulheres de Flores e Aço”: o tecer da vida

O Instituto de Cancerologia de Votuporanga irá realizar entre os dias 06 de outubro e 11 de novembro, em dois pontos do município, a 2ª exposição fotográfica: “Mulheres de Flores e Aço”: o Tecer da Vida”. A mostra trará registros fotográficos de mulheres que estão vivenciando o tratamento do câncer de mama ou que já passaram pelo tratamento.

A exposição, que conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Transporte e SENAC Votuporanga, ocorre num dos meses mais emblemáticos de conscientização e promoção da prevenção ao câncer de mama: o Outubro Rosa.

De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020. O tumor de mama é o que mais acomete a população feminina brasileira e representa cerca de 24,5% de todos os tipos de cânceres.

De acordo com Dr. Hamilton Zúniga, médico especialista em oncologia clínica e diretor do Instituto o diagnóstico precoce do câncer de mama é primordial para que a paciente e a equipe envolvida no tratamento alcancem um ótimo resultado.

O diagnóstico do câncer de mama nem sempre é uma tarefa fácil de se viver. As mulheres muitas vezes sofrem com a quebra de seus mundos presumidos, até então conhecidos e seguros, para dar lugar a sentimentos de insegurança e incerteza. Além desta chuva de emoções a mulher vive uma despersonalização da própria imagem, proveniente da queda dos seus cabelos resultante dos efeitos colaterais da quimioterapia e, em alguns casos, a mastectomia parcial ou radical, que se trata da retirada de parte ou total da mama.

“Junto com o início da tratamento a mulher também vive um processo de luto pela perda da sua imagem até então conhecida para dar lugar a uma nova imagem, um novo corpo, um novo jeito de viver, por isso validar socialmente as emoções dessa mulher e dar espaço para que ela elabore suas emoções e sentimentos se faz necessário e urgente, pois assim ela poderá ingressar num processo de ressignificação de si mesma, do seu corpo e do seu viver. Essa exposição fotográfica é utilizada como um instrumento protetivo na vivência desse processo humano e doloroso, mas que pode possibilitar essa mulher de florescer novamente e, quiçá, mais madura e consciente de si própria” afirma o psicólogo do Instituto de Cancerologia, Vinicius Schumaher.

A exposição também surge como uma intervenção social para que as demais mulheres estejam conscientes dos exames regulares para o diagnóstico precoce, sugere Dr. Zúniga, uma vez que informações sobre a doença e sobre a prevenção precoce serão espalhadas pela área central da cidade de Votuporanga.

Nesse ano as fotos da exposição e curadoria da mesma está sob a responsabilidade do fotógrafo e publicitário Rafael Faceto. Além das imagens espetaculares das pacientes, Rafael montou um conceito para a exposição intitulada “o tecer da vida”. De acordo com Faceto o tecer da vida remete à compreensão de que temos em nossas mãos o fio da vida, a ele damos o entrelaçar do destino: “Essas mulheres são verdadeiras tecelãs, tecendo as alegrias e as dores da vida com o diagnóstico do câncer”.

A exposição terá sua abertura no dia 06 de outubro de 2023 (sexta-feira), às 18h, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”. Onde ocorrerá a mesa redonda: “As múltiplas faces do câncer de mama”: o olhar da medicina, da psicologia e da paciente. Na sequência, dar-se-á o protocolo solene de abertura da exposição com a presença de autoridades, parceiros, equipe de saúde do ICV, pacientes oncológicas do município, as pacientes participantes da exposição, seus familiares e população em geral, uma vez que o evento é aberto a todo o público.

A exposição será itinerante no município, com o objetivo de abranger o maior número de pessoas possíveis, sendo exposta nas seguintes datas e locais: de 06 a 22 de outubro no Museu que fica na secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga/SP; E 23 de outubro a 11 de novembro na unidade do Senac Votuporanga.