Instituto de Cancerologia de Votuporanga completa 5 anos  

Instituto lançou como parte de suas ações comemorativas a campanha “Alimente a Vida”; para arrecadação de alimentos não perecíveis.

O Instituto de Cancerologia de Votuporanga, coordenado pelo oncologista Dr. Hamilton Zúniga, está completando 5 anos de fundação. Como faz parte da missão do instituto zelar pela vida nas suas mais diversas manifestações e necessidades, o Instituto lançou como parte das suas ações comemorativas a campanha “Alimente a Vida”.

Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, presidido pela primeira dama Rose Seba, o instituto deu início à campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que irá até o dia 13 de dezembro.

Os pontos de coleta dos alimentos são: supermercados Porecatu, supermercado Muffato e no próprio Instituto de Cancerologia que fica localizado na Rua Tietê, 4985 – Santa Eliza.

“Convidamos toda a população a nos auxiliarem nesta nobre missão de promover vida. Sabemos que com o advento da pandemia muitas famílias de nosso município tiveram sua segurança alimentar ameaçada, por isso é nosso desejo somar forças com nossos pacientes, familiares e população votuporanguenses para colocar alimento na mesa daqueles que mais precisam”, afirma o psicólogo e coordenador do setor de humanização do instituto Vinicius Schumaher.

Dr. Hamilton Zúniga, chefe oncologista do instituto, salienta que o resultado da campanha “Alimente a vida” será divulgado num coquetel comemorativo que será realizado no próximo dia 16 de dezembro, no rooftop do Hotel LA, que contará com a presença de diversas autoridades do município, corpo médico da cidade, pacientes, familiares, amigos e a imprensa local.