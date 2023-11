Instituto alerta sobre nova onda de calor extremo 

Confira dicas de como evitar a desidratação e diminuir a temperatura corporal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a chegada de uma grande onda de calor que deve se intensificar neste final de semana. Em Votuporanga, as temperaturas devem chegar a 40ºC neste sábado (10.nov), segundo o Climatempo.

No entanto, conforme o Inmet, no interior paulista, o alerta abrange a região de São José do Rio Preto, onde está situada Votuporanga, além das regiões de Bauru, Itapetininga e Sorocaba. Parte dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás também será afetada.

Na próxima semana, conforme noticiado pelo Diário, os termômetros em Votuporanga podem bater a casa dos 44ºC na próxima quinta-feira (16).

Ainda de acordo com o instituto, a situação é atípica e pode ser a mais intensa onda de calor do ano.

Atenção ao calor

De acordo com o médico Guaraci Antonio Barroso, as altas temperaturas são extremamente perigosas para a saúde. Com base nos seus atendimentos ao público idoso, ele explica como a desidratação pode ser uma das grandes causas de morte.

“Quando você é jovem, você tem, mais ou menos, 65% do seu corpo com líquido e 35% como matéria sólida. Na medida em que vamos envelhecendo, essa alteração vai se marcando, podendo chegar a apenas 50% de líquido e 50% de matéria sólida. Isso acontece com os idosos e, assim, ele esquenta mais rápido, desidrata mais rápido e passa mal mais rápido”, explica.

Uma das dicas mais importantes neste período de calor é ingerir muito líquido. “Uma coisa que eu sempre falo é: não espere sentir sede para tomar água! Você deve ir tomando água ao longo do dia. A garrafinha tem que ser sua companheira. Mesmo que não esteja com sede, você vai bebendo e criando hábito”, orienta o médico.

A desidratação apresenta alguns sintomas, como:

Urina amarela ou amarela escura;

Dores de cabeça repentinas;

Náuseas;

Maior irritabilidade;

Nos idosos, os sintomas podem ser ainda mais intensos, apresentando:

Dores abdominais;

Vômitos;

Cãibras musculares;

Descompensação de doenças crônicas;

Insuficiência cardíaca.

Além da água, outros líquidos como sucos naturais também podem ser consumidos de forma benéfica. “Nada de sucos de caixinha. Nada de refrigerantes. Isso não hidrata ninguém! De preferência água e sucos naturais. Se tiver que tomar um pouquinho gelado, não tem problema nenhum; isso ajuda a diminuir a temperatura corporal”, afirma.

Além disso, Guaraci também orienta sobre a prática de exercícios físicos, dizendo que o melhor horário é antes das 8h ou por volta das 18h. “Nunca recomendo o final da tarde porque, em um calor desse, com temperatura de 39°, você vai estar com 36°. O ideal é que você espere o sol se pôr e saia para fazer sua caminhada, mas nunca no horário de almoço”.

Quanto às roupas, o ideal é optar por malhas e cores claras, bermudas, calçados abertos ou tênis que possuem circulação de ar. O médico ainda recomenda evitar o uso de meias: “Não usem meias porque elas retêm calor no corpo, e isso faz com que você tenha hipertermia precocemente, gerando desidratação”.