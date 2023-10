Instituto Agronômico realiza APTA de Portas Abertas 2023

Evento realizado pelo Instituto Agronômico – IAC de Votuporanga junto com o Instituto Biológico – IB e instituto de Pesca – IP promoveram um dia de experiência de saberes.

O evento “APTA de Portas Abertas”, teve sua versão em Votuporanga nesta sexta-feira (20.out). Na ocasião, o Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do Instituto Agronômico – IAC, o Laboratório Regional de Pesquisa em Parasitologia Animal de Votuporanga do Instituto Biológico – IB e o Instituto de Pesca – IP, instituições de Pesquisa da APTA, Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, localizadas em Votuporanga, atenderam a comunidade com a finalidade de transmitir o trabalho desenvolvido pelas instituições de pesquisa paulista, em especial ao trabalho desenvolvido.

Neste dia a unidade de pesquisa recebeu alunos do ensino fundamental e médio e demais interessados do município de Votuporanga e região, numa troca de experiência e saberes que despertou a curiosidade do público presente, principalmente por conhecer a importância e a contribuição dessas pesquisas para a comunidade paulista e nacional.

Os visitantes foram recebidos no auditório pelo Dr. Erivaldo José Scaloppi Junior (IAC), pesquisador e diretor do CPSSAF e pelos pesquisadores Dra. Fabiana Garcia (IP), Dra. Giane Serafim da Silva (IB) e Dr. Wander Luís Barbosa Borges (IAC) para uma apresentação geral. Em seguida, foram separados em grupos, para percorrerem, em forma de rodízio, as estações de visitação:

1 – Heveicultura , com apresentação de clones de seringueira IAC e o processo de produção de mudas de seringueira (Dr. Scaloppi);

2 – Aquaponia , sendo apresentado sistema que envolve a produção de peixes junto à produção de hortaliças em projeto integrado entre o IAC e IP (Dra. Fabiana);

3 – Parasitologia Animal , com apresentação de parasitos internos e externos que interferem na produção animal;

4 – Sistemas Sustentáveis de Produção Agropecuária , sendo demonstrados os sistemas de semeadura direta, agropastoril e agrossilvipastoril e os benefícios que esses sistemas proporcionam ao solo, meio ambiente e animais (Dr. Wander).

“Com o sucesso do evento, nós pretendemos perenizar e intensificar o atendimento à população para que cada vez mais pessoas venham a conhecer o trabalho das instituições de pesquisa do Estado de São Paulo”, concluiu o pesquisador do IAC Dr. Scaloppi, que agradeceu a presença de todos.