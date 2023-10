Instituto Agronômico de Votuporanga participa do Intertech Agro 2023 

O pesquisador do IAC Dr. Erivaldo José Scaloppi Junior apresentou a palestra “Clones IAC: Inovação Tecnológica”, trazendo ao público a solução tecnológica IAC em clones de seringueira.

São José do Rio Preto/SP sediou o Intertech Agro 2023. Dentre as temáticas desenvolvidas, um dia especial foi destinado à cadeia produtiva da borracha natural. O Intertech Borracha 2023 contou com a presença do IAC – Instituto Agronômico, Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, de Votuporanga/SP, numa rica programação junto a palestrantes nacionais e internacionais.

O pesquisador do IAC Dr. Erivaldo José Scaloppi Junior apresentou a palestra “Clones IAC: Inovação Tecnológica”, trazendo ao público a solução tecnológica IAC em clones de seringueira junto aos novos cases de sucesso do setor produtivo, fruto da pesquisa e transferência de tecnologia realizada pela instituição. Tudo isso proporcionado pelos clones de seringueira das Séries IAC 400 e IAC 500, que vem apresentando alto potencial produtivo, vigor e resistência às moléstias.

Na oportunidade, o pesquisador também citou a parceria público-privada junto a várias instituições para a realização de experimentação de competição de clones para o benefício de toda cadeia produtiva, importante ação para intensificar as pesquisas do Programa de Melhoramento Genético do IAC.

“Estamos vivenciando uma mudança de paradigma com o advento dos novos clones IAC em relação ao potencial produtivo e o setor produtivo deve ser parceiro para que a tecnologia disponível contemple a todos”, disse o Dr. Scaloppi como mensagem aos produtores.

O Instituto Agronômico de Votuporanga fica localizado na Rodovia Péricles Bellini, km 121 + 6 km (Estação Experimental). Para mais informações, ligue no (17) 3422-2423 / 3422-2296 ou acesse: www.iac.sp.gov.br