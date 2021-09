Instabilidade no sistema E-SUS impede divulgação do boletim coronavírus em Votuporanga

A única atualização possível foi dos números da vacinação contra a Covid-19 no município.

A Prefeitura de Votuporanga/SP informou que excepcionalmente nesta quinta-feira (9), não emitirá o Boletim Epidemiológico da Covid-19 por conta de problemas técnicos.

De acordo com a nota, esses problemas foram gerados pela incompatibilidade entre sistemas, após a atualização do E-SUS do Ministério da Saúde, que é responsável pelas notificações de pessoas com síndrome gripal.

Vacinômetro

Apesar da adversidade, os dados relacionados ao avanço da campanha de vacinação em Votuporanga foram atualizados e de acordo com o vacinômetro municipal 123.350 doses de imunizantes já foram aplicadas; sendo 76.451 em 1ª dose, outras 46.840 em 2ª dose e 59 doses adicionais.