InspireAção promete movimentar Votuporanga no dia 21

Votuporanga recebe, no próximo dia 21, a segunda edição do evento InspireAção, organizado pela empresária Grazi Cavenaghi. A abertura do evento será às 17h e a programação do evento começa às 19h, no Votuporanga Clube.

A primeira edição do InspireAção foi feita em 2022 e reuniu 300 pessoas. Neste ano haverá a presença de grandes nomes do mundo dos negócios que compartilharão suas jornadas inspiradoras e estratégias para alcançar o sucesso.

Segundo a organizadora do evento, o evento promete ser uma experiência transformadora para impulsionar negócios e carreiras.

“Nossa região está muito centrada em Rio Preto, então o que a gente pode trazer para cá, trazemos. O ano passado tivemos pessoas de Rio Preto para cá Suzanápolis, Ilha Solteira, Jales, Araçatuba, então a gente quer fazer essa união essas conexões e que dali gerem negócios”, afirma Grazi.

“Nossa visão é ser referência em aprendizagem de habilidades humanas com impacto social e econômico”, completa.

Participarão do evento Maikol Parnol, CEO da Hygia Saúde, Gleidys Salvanha diretora de Negócios do Google Brasil para o Varejo, com palestra on-line, Raphael Matto, o maior YouTuber especialista em franquias do Brasil e Ana Paula Cestari, CEO da Rede de Supermercados Pessoto.

O primeiro lote de entradas está a venda pelo site www.inspireacao.com, pelo telefone: (17) 99776 4832.