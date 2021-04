Inscrições para Vestibular 2021 da Univesp iniciam na segunda-feira

Polo UAB de Votuporanga/Univesp oferece gratuitamente 48 vagas divididas em dois Eixos: Licenciatura e Computação.

A Secretaria da Educação de Votuporanga informa que estarão abertas, a partir das 10h do dia 19 desse mês, as inscrições para o Vestibular 2021 da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), que seguem até o dia 20 de maio. O Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga/Univesp oferece gratuitamente 48 vagas, sendo 24 vagas para o eixo de Licenciatura e outras 24 para o eixo de Computação.

Os ingressantes nas Licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em Letras, Pedagogia ou Matemática. Os alunos do Eixo de Computação farão a opção entre três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência dos Dados e Engenharia de Computação.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pelo site www.univesp.br/vestibular no valor de R$ 45,00. Os exames serão realizados em junho, sendo o eixo de Licenciatura no dia 13 e para os que optarem pelo eixo de Computação, dia 20, ambos com início às 13h, com duração de cinco horas. Será obrigatório uso de máscara de proteção facial em virtude da Covid-19, entre outros critérios.

No site, além de se inscrever, os candidatos também podem acessar o edital detalhado e, a partir do dia 2 de junho, saber o local onde irá realizar a prova, pois não haverá envio de convocação pelos Correios, e-mail ou quaisquer outros tipos de comunicação.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga é mantenedora do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde 331 alunos frequentam cursos gratuitos de Ensino Superior oferecidos por Universidades Públicas e reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação). Os cursos têm suas aulas pelo modo EAD (Ensino a Distância), porém as provas são presenciais e realizadas todo bimestre.

Atualmente, 154 alunos estão matriculados na Univesp, nos cursos de Graduação em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Graduação em Engenharia de Computação, Graduação em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia, Letras e Matemática; e de Computação, com Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Os cursos de Graduação em Pedagogia e Graduação em Administração Pública, oferecidos pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia), o de Especialização em Direitos Humanos, ministrado pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e o de Docência para Educação Profissional e Tecnológica, do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), totalizam 177 alunos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Polo UAB, que está situado à rua Pernambuco, n°1736 (Vila Muniz). O telefone é o (17) 3422-8839.