Inscrições para o Bolsa Trabalho estão abertas e podem ser realizadas pela internet

Quem tiver dificuldades em acessar a internet pode contar com apoio da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas as inscrições do programa “Bolsa Trabalho”, iniciativa do Governo Estadual em parceria com municípios que visa promover a retomada de emprego e renda. Em Votuporanga, há 40 vagas disponíveis.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br através do preenchimento de um formulário. No entanto, quem tiver dificuldades em acessar a plataforma do Governo do Estado pode contar com apoio da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga que fica na Rua São Paulo, 3771, próximo à Prefeitura.

O programa vai oferecer bolsas no valor de R$535 mensais aos cidadãos que prestarem serviço em órgãos públicos municipais e estaduais. O benefício, que poderá ser pago por cinco meses consecutivos, possui carga horária total de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, além de um curso de qualificação profissional, que será oferecido aos participantes, e apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Requisitos

Podem participar do programa, pessoas que estão desempregadas e não recebem seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; possuam idade mínima de 18 anos completos até a data de inscrição; comprovem residência de no mínimo dois anos em Votuporanga; e possuam renda per capita familiar de até meio salário mínimo. Importante ressaltar que somente uma pessoa por núcleo familiar poderá ser beneficiada.

Para inscrição, os candidatos precisam enviar os seguintes documentos por meio do portal Bolsa do Povo: Carteira de Identidade (RG); Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).