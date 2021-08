Inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional são prorrogadas até 15 de agosto

Nas regiões de Araçatuba, Votuporanga e São José do Rio Preto, 816 vagas são oferecidas para jovens com até 24 anos. Saiba como fazer a inscrição.

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso foram prorrogadas até o dia 15 de agosto. Nas regiões de Votuporanga/SP, Araçatuba/SP e São José do Rio Preto/SP, 816 vagas são oferecidas para jovens com até 24 anos.