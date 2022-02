Inscrições para curso gratuito de Modelista de Malharia do CTMO/Senac seguem abertas

Interessados devem se inscrever até o dia 9 de fevereiro, das 13h às 18h, na unidade do Senac; curso será de 14 de fevereiro a 12 de maio.

As inscrições para o curso “Modelista de Malharia” seguem abertas. A capacitação é voltada a quem deseja ingressar no mercado de trabalho. O curso será ofertado gratuitamente por meio da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, através do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), com o Senac Votuporanga. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, das 13h às 18h, na unidade do Senac, que está localizada na Rua Guaporé nº 3221, bairro Nova Boa Vista.

A capacitação, que faz parte do Programa Senac Gratuidade, possui 20 vagas abertas e será realizada no CTMO de segunda a quinta-feira, com previsão de início no dia 14 de fevereiro e término em 12 de maio, no período vespertino das 13h às 17h.

Interessados em mais informações podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (17) 3406-1488 ou com o Senac Votuporanga (17) 3426-6700.