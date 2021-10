Inscrições para compor o Conselho Municipal da Comunidade Negra estão abertas

Edital completo foi publicado no Diário Oficial; interessados poderão fazer suas inscrições até o dia 27.

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), da Secretaria de Direitos Humanos, informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo que selecionará novos membros do colegiado para a gestão 2021-2023. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do município, na edição desta quarta-feira (20/10). O prazo das inscrições termina no dia 27 de outubro, às 13h.

A Secretaria Executiva dos Conselhos da Secretaria de Direitos Humanos ficará responsável pelo recebimento da documentação dos interessados em fazerem parte do Conselho.

Poderão se inscrever negros, afrodescendentes e indígenas; pessoas interessadas e colaboradores na cultura negra; e outros que tenham por objetivo a defesa dos direitos humanos, seja qual for o seguimento.

Serão necessárias as seguintes documentações: comprovante de residência no município de Votuporanga; RG e CPF, que devem ser entregues na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo 3771, Centro.

A eleição e composição da mesa diretora ocorrerão no dia 28 de outubro de 2021, na Secretaria de Direitos Humanos, às 9h. A posse será realizada logo na sequência, às 10h.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca que o Conselho da Comunidade Negra atua em ações de articulação, proposição e acompanhamento de políticas públicas de combate ao racismo, à discriminação racial, e de promoção da igualdade racial, sendo este de grande importância para a sociedade. “Contamos ainda com o apoio do prefeito Jorge Seba, que sempre nos garante suporte em todas as ações da Secretaria”.