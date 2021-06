Inscrições para capacitação gratuita sobre pessoas com deficiência estão abertas em Votuporanga

Objetivo é capacitar os participantes sobre cuidados para a inclusão, acessibilidade, mobilidade, saúde, tecnologias, leis, direitos e deveres de PCD, além de estimular o desenvolvimento de habilidades.

Ficam abertas até esta sexta-feira (25) as inscrições para uma capacitação sobre as pessoas com deficiência (PCD), em Votuporanga/SP.

O curso “ABCD da Pessoa com Deficiência” é destinado a profissionais, familiares e demais pessoas envolvidas com PCD, além das próprias pessoas com deficiência.

O objetivo do curso é capacitar os participantes sobre cuidados para a inclusão, acessibilidade, mobilidade, saúde, tecnologias, leis, direitos e deveres de pessoas com deficiência, além de estimular o desenvolvimento de habilidades.

De acordo com a prefeitura, a capacitação será online e 200 vagas estão disponíveis a todos os interessados. A previsão para início das aulas é setembro.

Os participantes que finalizarem a capacitação receberão certificado. Os que forem contemplados com grau de envolvimento com o público PCD serão contemplados com curso de Libras.