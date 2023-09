Inscrições abertas para concurso público do Votuprev 

Vagas disponíveis para cargos de Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário; prazo termina às 23h59 do dia 9 de outubro.

O Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (Votuprev) está com inscrições abertas para o Concurso Público 1/2023, conforme publicação em edição do Diário Oficial desta terça-feira (19.set).

As vagas disponíveis são para os cargos de Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário e as inscrições seguem até às 23h59 do dia 9 de outubro no site, https://www.integribrasil.com.br/Concurso/Detail/346?origem=H . A taxa de inscrição é de R$75 para candidatos que desejam concorrer à Analista e de R$60 para os que optarem pelo Técnico.

O cargo de Analista Previdenciário exige ensino superior completo em Economia, ou Administração de Empresas, ou Direito, ou Ciências Contábeis ou Gestão Pública, reconhecidos pelo Ministério da Educação, permitindo também a apresentação de títulos, cujo salário é de R$4.667,24; o de Técnico Previdenciário, com remuneração de R$2.015,31, é direcionado ao público concluinte do ensino médio; e ambos os cargos também avaliarão conhecimentos em Informática na forma de prova prática.

O concurso público, para todos os efeitos, terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da homologação.

Para mais informações sobre conteúdo programático, isenção ou redução da taxa de inscrição e outros detalhes, basta acessar o edital disponível no site da Integri Brasil, empresa responsável pelo certame.