Inquérito sobre morte de paciente de clínica para dependentes químicos é encerrado; três funcionários foram presos

Segundo a Polícia Civil, funcionários teriam usado golpe ‘mata-leão’ para conter Paulo César Basso, de 30 anos, morador de Guapiaçu/SP.

A Polícia Civil encerrou o inquérito sobre a morte do paciente de uma clínica de reabilitação de Votuporanga/SP durante tentativa de contê-lo. Três funcionários da clínica foram presos no dia 7 de maio suspeitos de provocarem a morte dele com golpe ‘mata-leão’.

De acordo com a Polícia Civil, quando o caso trata de réu preso, é necessário que seja encerrado em um prazo de 10 dias. Contudo, a polícia solicitou diligências na clínica e aguarda o laudo da causa da morte.

Paulo César Basso, de 30 anos, morador de Guapiaçu/SP, morreu depois de ser contido à força por funcionários de uma clínica para dependentes químicos. Eles confessaram que tentaram dar um “mata-leão” para amarrá-lo, mas o golpe “não encaixou”, ainda segundo a polícia.

Ainda de acordo com a polícia, após ser contido, Paulo teria passado mal a caminho de Votuporanga. Contudo, apenas na clínica perceberam que ele não estava respirando. O paciente foi encaminhado à Santa Casa, mas ele chegou ao hospital morto.

Os três funcionários foram presos em flagrante e encaminhados à cadeia de Santa Fé do Sul.

‘Não vamos nos calar’

Daiani Basso, prima de Paulo, disse que a família espera que o caso seja esclarecido. “Enquanto isso não for totalmente esclarecido, não vamos nos calar. Perder alguém que amamos, alguém da família, por mais que não estivesse tão presente nos últimos tempos dói, porque é um pedaço da gente que vai junto.”

*Com informações do g1