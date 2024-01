Inquérito aponta que adolescente que provocou acidente com mortes dirigia a quase 150 km/h e tinha livre acesso a veículos 

Três adolescentes morreram depois que carro bateu no muro de uma loja de tintas de São José do Rio Preto; câmera de segurança flagrou acidente em julho de 2023.

O inquérito que investiga o acidente que matou três adolescentes, em São José do Rio Preto/SP, no dia 9 de julho de 2023, constatou que o menor que conduzia o veículo tinha livre acesso aos carros da família e que dirigia a 140 km/h.

Na ocasião, o adolescente dirigia um carro, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro de uma loja de tintas do bairro São Deocleciano. Dos cinco menores de idade que estavam no veículo, três morreram.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, com agravante de o condutor não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conforme apurado, com a conclusão do inquérito, foi constatado que o menor infrator tinha livre acesso aos veículos dos pais. O laudo pericial também apontou que a velocidade do carro no dia do acidente era de aproximadamente 140 km/h.

Por se tratar de um menor de idade, o pai será responsabilizado pela facilitação ou entrega do veículo ao adolescente. Ele vai responder criminalmente na Justiça e, se condenado, a pena pode variar de seis meses a um ano de prisão.

A família do adolescente condutor do veículo disse que não vai se manifestar sobre o caso.

O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, um adolescente de 17 anos dirigia um carro na Rua Virgílio Dias de Castro, no bairro São Deocleciano, quando perdeu o controle do veículo e bateu no muro do comércio.

Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Com o impacto, o carro saltou e também atingiu o teto do comércio

Anna Luiza Oliveira Fernandes, de 16 anos, e Giovana Sousa de Oliveira, de 17, morreram no local do acidente. Gustavo Corte Saranz, de 15 anos, também passageiro do veículo, morreu no dia 20 de agosto, no Hospital de Base.

Ainda segundo apurado, nesta sexta-feira (5) que o condutor do veículo está sob atendimento médico-hospitalar no Hospital de Base. O quinto adolescente recebeu alta.

Posts nas redes sociais

Apesar de menor de idade, o adolescente que dirigia o carro publicava nas redes sociais vídeos e fotos nos quais aparece dirigindo carros e caminhonetes. Ele também possui posts em que é possível vê-lo com cédulas de dinheiro e uma espécie de arma na cintura.

*Com informações do g1