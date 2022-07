Inquérito aberto para investigar morte de jovem atropelado por carro é arquivado 

Segundo a Justiça, não houve conduta culposa por parte do motorista no dia do acidente. Atropelamento foi registrado na Rodovia Assis Chateaubriand, em Rio Preto, na noite de 15 de março de 2022.

A Justiça arquivou o inquérito que investigava o atropelamento de um jovem de 18 anos na Rodovia Assis Chateaubriand, em São José do Rio Preto/SP, na noite de 15 de março de 2022. Lucas Nascimento Tarifa morreu depois de ser atingido por um carro.

Segundo apurado, o Ministério Público não encontrou conduta culposa por parte do motorista envolvido no acidente.

No dia do atropelamento, o condutor parou o carro e esperou a chegada da polícia. Ele realizou o teste do bafômetro e foi liberado, pois o resultado do exame não apontou ingestão de bebidas alcoólicas.

Ainda segundo apurado, os depoimentos e os laudos apontaram que a colisão se deu no meio da rodovia, mostrando que não houve falta de perícia por parte do condutor do carro.

O caso

Lucas cursava o primeiro ano de ciência da computação e tinha acabado de sair de uma faculdade particular quando o acidente aconteceu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do atropelamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida após tentar atravessar a rodovia para entrar em um ônibus.

Um dia após o acidente, alunos da universidade particular prestaram homenagens a Lucas. Os universitários leram mensagens e fizeram um minuto de silêncio em memória ao estudante.

No mês de março, a Prefeitura de Rio Preto informou que o prefeito Edinho Araújo encaminhou um abaixo-assinado para o secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, pedindo a construção de uma passarela na rodovia Assis Chateaubriand.