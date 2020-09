Inovação no ensino remoto

Estamos vivendo em épocas de desafio para os educadores. Eles precisam adequar suas metodologias e estratégias para tornar o ensino significativo e prazeroso, utilizando os meios tecnológicos, já que o trabalho é remoto.

Pensando nessa prática, a professora Paula Basso de Lima Garutti, da EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa, do município de Votuporanga, depois de desenvolver a habilidade (EF09GE03C) , que é de “diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares”, trabalhando com o objeto do conhecimento “Clima e Tempo”, em suas aulas de Plantão, online, pelo CMSP, propôs aos alunos dos 6ºs anos a participação de todos no Concurso “Repórter SAB”, em que eles criariam uma reportagem a respeito do tempo de Votuporanga.

Quando nos referimos ao tempo, é para explicar a dinâmica atmosférica do momento vivido, enquanto o clima exige estudos para conhecermos seu comportamento durante uma época do ano.

A proposta foi criarem um vídeo, utilizando imagens, mapas, objetos ou vestimentas que retratassem o tempo de Votuporanga, além de colocarem vinhetas de jornais e finalizarem com os créditos para colocarem as informações dos participantes, da escola e o nome do concurso.

Na semana de 17 a 21 de agosto, houve uma reviravolta na temperatura de todo o país e alguns alunos apresentaram o jornal sobre o Clima, afinal, os meteorologistas afirmaram a vinda de uma massa polar que causaria baixas temperaturas.

No dia 17 de agosto, foi lançado o concurso e os alunos entregaram os vídeos até dia 21. No dia 22 de agosto, a professora publicou os vídeos em seu facebook, pedindo aos amigos docentes que curtissem os que eles achassem relevantes.

O Concurso Repórter SAB foi um sucesso. Os alunos mostraram suas destrezas na tecnologia, na simpatia e desenvoltura, desenvolvendo seu protagonismo, prática vivida constantemente na Escola SAB.

No dia 31 de agosto, foi divulgado no Facebook o nome da vencedora e, no mesmo dia, a professora Paula entregou o prêmio na residência da aluna, tomando todas as precauções em relação à COVID-19.

A escola SAB está imensamente feliz pela participação ativa dos alunos no concurso e da participação efetiva dos amigos do Facebook, que abrilhantaram os trabalhos dos alunos.

A professora Paula afirmou que “Todos os alunos da Escola SAB são merecedores do prêmio! Prêmio esse, do reconhecimento e da valorização do ensino, que “mesmo distantes, estão muito próximos”, mostrando a comunidade que a educação é prioridade”!