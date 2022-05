Inmet emite alerta de risco à saúde por conta de frio intenso 

Alerta teve início às 10h55 desta quarta e segue até as 23h de sexta-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de riscos à saúde devido à queda brusca de temperatura em algumas regiões do país. Ao todo, 11 estados e o Distrito Federal estão na zona de perigo. O aviso teve início às 10h55 desta quarta (18.mai) e segue até as 23h de sexta-feira (20).

De acordo com o alerta, as temperaturas devem permanecer 5ºC abaixo da média pelo período de 3 a 5 dias.

O Inmet recomenda que, em caso de necessidade, as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, e em Votuporanga, a prefeitura disponibilizou um telefone para atendimento de pessoas que necessitam de ajuda ou que queira informar uma pessoa em situação de vulnerabilidade (17) 99177-6764.

Previsão

O frio deve seguir pelos próximos dias, ao menos é o que aponta o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) para Votuporanga. Nesta quinta e sexta-feira os termômetros devem ter mínima de 5ºC e máxima de 19ºC.

Já no sábado, a temperatura deve começar a subir, mesmo que discretamente, já que a mínima deve ser de 7ºC e a máxima de 22ºC. No domingo, a mínima deve ser de 10ºC e a máxima de 26ºC.

Na próxima semana, os termômetros devem variar entre 8ºC e 28ºC.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para toda a população sobre a frente fria que atinge o estado; onda de frio provocada por uma massa de ar de origem polar.

Entre os riscos decorrentes do frio, estão hipotermia, queda da umidade relativa do ar, com a diminuição das chuvas e possibilidade de doenças do aparelho respiratório. Também precisam de atenção especial crianças e idosos, que devem ser mantidos agasalhados, tendo em vista que são mais suscetíveis a essas doenças agravadas pelo tempo frio.

O alerta da Defesa Civil estadual recomenda ainda evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas para não contrair doenças como gripe, resfriado, pneumonia e meningite, mais frequentes nesse período. É preciso manter também a higienização frequente das mãos.

Recomendações: