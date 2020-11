Iniciada Decoração Natalina em pontos da cidade

A Prefeitura iniciou a decoração, na última sexta-feira (13/11), com a instalação da grande árvore, com luzes de led e enfeites com a temática “Doces”, na praça “Dr. Fernando Costa”, próximo a Catedral Nossa Senhora Aparecida. A decoração ainda contou com bonecos dentro da fonte e iluminação no jardim da praça. Em função da pandemia do novo Coronavirús (Covid-19), a Administração Municipal definiu, neste ano, não instalar a Casa do Papai Noel e os trenós para não gerar aglomeração nos locais.

Além da Praça, outro ponto que receberá decoração, nesta terça-feira (17/11), é o canteiro da Avenida Mário Pozzobon, próximo ao primeiro semáforo, com árvores de garrafa pet.

Todo o trabalho está sendo realizado de forma unificada, por meio do Fundo Social de Solidariedade, juntamente com as demais Secretarias, como a de Planejamento, Obras, Educação e Cidade.

Todo o material foi reutilizado da decoração de Natal do ano passado, como os bonecos, árvores, enfeites de doces, além de materiais como feltros, EVA, pet, bolas e fitas natalinas.