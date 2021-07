Ingrid Oliveira é campeã do GP de Bolzano de saltos ornamentais

Na reta final da preparação para as Olimpíadas, brasileira vence competição na Itália.

Principal atleta do país nos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira conquistou, neste sábado (3), a medalha de ouro na prova de plataforma do GP de Bolzano, na Itália, competição que reuniu algumas atletas que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para o dia 23 de julho. Ela anotou 305,90 pontos para ir ao lugar mais alto do pódio.

Se formos comparar com os resultados do Mundial de 2019, por exemplo, os 305,90 pontos deste sábado lhe renderiam a 13ª posição, que, se feita em Tóquio, será a melhor colocação da história de uma brasileira em Olimpíadas.

Ingrid já está classificada para as Olimpíadas de Tóquio, em que estará no evento pela segunda vez na carreira. Na Rio 2016, estava entre as dez primeiras colocadas das eliminatórias até a última rodada de saltos, quando acabou falhando e ficando fora das semifinais.