Ingressos para jogo de volta entre CAV e Grêmio Prudente estão à venda 

O duelo que ocorre neste sábado (27), às 18h, na Arena Plínio Marin, define o campeão da edição 2024 do Paulistão A3.

A venda de ingressos para a partida de volta da final do Campeonato Paulista Série A3, entre Clube Atlético Votuporanguense e Grêmio Prudente, está liberada. Após o duelo que ocorreu na noite desta quarta-feira (24.abr), no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, o jogo de 180 minutos se encerra no sábado (27), às 18h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O Pantera Alvinegro é o mandante da finalíssima por ter melhor campanha. Empate no placar agregado leva a decisão aos pênaltis.

Na partida da volta contra o Desportivo Brasil, que culminou no acesso do Votuporanguense a Série A2 de 2025, a Arena Plínio Marin contabilizou público recorde do Paulistão A3 com 7.768 pagantes.

Desta vez, para o torcedor que quiser adiantar seu passaporte para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os ingressos estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. A torcida do Carcará pode adquirir o setor visitante por R$ 15.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web