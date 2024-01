Ingressos para CAV x Mirassol na Arena Plínio Marin estão disponíveis 

Amistoso que marca entrega da iluminação do estádio ocorre neste sábado a partir das 19h30; entrada solidária arrecadará um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e macarrão, ou R$ 10.

Futebol: paixão nacional de todo brasileiro e também de todo votuporanguense! E a partir deste sábado (13.jan), a emoção e a adrenalina vão tomar conta desse sentimento futebolístico, a partir das 19h30 na entrega da iluminação da Arena Plínio Marin, com o jogo amistoso entre o Clube Atlético Votuporanguense x Mirassol Futebol Clube.

Com essa melhoria complementar, o local estará apto e poderá sediar jogos noturnos, o que possibilita a participação de mais pessoas por ser um horário mais acessível e também contribuindo para a economia da cidade com a presença de ambulantes.

Além da partida entre Votuporanguense e Mirassol no evento, a população poderá conferir a apresentação musical da Banda Zequinha de Abreu, espaço gastronômico com a presença de feirantes e food trucks com os mais variados tipos de comidas, homenagem dos Memorialistas – inclusive com a comercialização do livro histórico, lançado pelo grupo recentemente – ex-jogadores e lideranças políticas.

Para acompanhar de perto toda essa emoção, a entrada no estádio será a doação de um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e macarrão, ou R$10, que será revertido em compra de mantimentos e tudo será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A troca poderá ser feita a partir desta quinta (11) e sexta-feira (12), das 9h às 17h, no estádio e também na Poly Sport, localizada na Rua Amazonas, nº 3.147. No dia do jogo, sábado (13), a troca será somente na Arena Plínio Marin, momentos antes da partida.

Obra de iluminação

A falta de iluminação artificial na Arena impossibilitava o CAV mandar seus jogos à noite, sendo grande motivo de reclamação, inclusive por parte da torcida que precisava enfrentar o já conhecido sol escaldante do noroeste paulista; sem contar os amantes do futebol que ficava de fora em decorrência dos jogos serem realizados a tarde, ou seja, horário de trabalho para muitos.

Com investimento de cerca de R$ 700 mil, foram instaladas quatro novas torres, totalizando 64 refletores de LED de 1.200 watts de potência cada um, o suficiente para deixar o espaço habilitado para receber jogos noturnos do Campeonato Paulista, atendendo às exigências de capacidade de iluminação determinadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol).