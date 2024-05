Influenza: Secretaria da Saúde realizará vacinação nesta sexta-feira no Posto Vilar 

O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde para toda a população de Votuporanga com idade acima de seis meses.

Quem ainda não se imunizou contra a gripe vai ter mais uma oportunidade de se prevenir e colocar em dia a caderneta de vacina. Nesta sexta-feira (10.mai), equipes de enfermagem da Secretaria da Saúde estarão no Posto do Vilar, que fica localizado na Av. José Marão Filho, nº 3510, das 8h às 13h, aplicando as doses da vacina.

Além da ação especial nesta sexta, o imunizante também está disponível nas unidades de saúde para toda a população de Votuporanga com idade acima de seis meses. “O intuito da ação é facilitar a vida dos usuários que por algum motivo não conseguem se dirigir às unidades de saúde, o Posto fica em um lugar estratégico no município e com um grande fluxo diário de pessoas, então os pacientes podem contar com essa comodidade e se imunizar contra a doença”, comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. Vale ressaltar que a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Para receber a dose da vacina é importante que os interessados apresentem a carteira de vacinação ou CPF. Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9787.