Influenciadora digital é presa por fabricar cosméticos irregularmente 

Segundo a Polícia Civil de Birigui, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um comércio onde havia uma espécie de laboratório com produtos químicos; vários produtos que eram vendidos pela internet foram apreendidos.

Uma influenciadora digital foi presa por produzir cosméticos de forma irregular, na manhã de terça-feira (11.jul), em Birigui/SP. A mulher possui mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e postava o processo de confecção de xampus, perfumes e cosméticos que vendia na internet.

Segundo a Polícia Civil, a influenciadora passou a ser investigada após diversas denúncias. Por isso, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um comércio, onde foi encontrado um laboratório com equipamentos e produtos químicos.

Com apoio técnico da Vigilância Sanitária, foi verificado que a empresa da mulher não tinha autorização para confecção dos cosméticos e a venda era realizada de forma irregular, pois os produtos não apresentavam informações sobre o CNPJ do fabricante, dados do responsável técnico, número de registro ou de notificação junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Vários produtos foram apreendidos e o comércio foi lacrado.

De acordo com o delegado Eduardo de Paula, a mulher contou que viveu por 18 anos no exterior, desconhecia as leis do Brasil e não sabia que estava praticando o delito.

“Ela demonstrou desconhecer a lei, o que não é justificativa. Aparentemente, ela não sabia da noção de produzir cosméticos sem a legislação. Para o caso deste crime, a pena pode ser de 10 a 15 anos”, explicou o delegado.

Por ser um crime permanente, a influenciadora foi presa em flagrante, mas passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade por falsificação de produtos a fins terapêuticos ou medicinais.

*Com informações do g1