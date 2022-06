Inflação do País se destaca como a maior preocupação atual dos filiados ao LIDE Noroeste Paulista

Apontamento está na nova Pesquisa de Clima Empresarial realizada pelo grupo durante o mês de maio.

Antes no topo das pesquisas de setembro de 2021 e fevereiro de 2022, o cenário político brasileiro deixou de ser a principal fonte de preocupação dos empresários do Noroeste Paulista no âmbito nacional. Nesta última coleta de dados, realizada entre 11 e 27/05, é a alta inflação que se mostra como motivo de apreensão entre os entrevistados, com 42,22%. O cenário político vem na sequência, com 35,56%. Já em terceiro lugar, aparece a crise internacional e a saúde em todo o mundo, com 12,22%.

Já a nível regional, educação e infraestrutura continuam entre os pontos que mais necessitam de melhorias nas opiniões ouvidas. Porém, a segurança se mostra como um novo ponto de atenção, sendo o tema que mais cresceu entre os disponíveis do quesito, indo de 3,45% na pesquisa anterior, para 8,89% nesta atual.

A falta de mão de obra qualificada ainda aparece como grande dificuldade para o crescimento das empresas compostas pelos sócios, CEOs e diretores do grupo, atingindo o maior índice desde o início dos levantamentos: 24,44% . Ainda assim, a carga tributária segue em primeiro lugar neste quesito, com 28,89% das respostas.

A administração municipal permanece positiva no geral, se mantendo acima dos 60%.

Esta é sexta edição da Pesquisa de Clima Empresarial realizada pelo LIDE Noroeste Paulista com o apoio da Didáctica Educação Corporativa e a auditoria da Award Auditores Independentes.

Para baixar a pesquisa completa, clique aqui.

*Com informações/Patrícia Andrik