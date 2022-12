Infectologista da Santa Casa orienta como se prevenir de COVID-19 

Dra. Regina Silvia Chaves de Lima alertou sobre os sintomas e reforçou a importância da vacinação e uso de máscara.

Com o aumento de casos de COVID-19, os cuidados devem ser redobrados para evitar a doença. A médica infectologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, explicou que surgiram novas cepas do vírus, que se disseminam com muita facilidade.

Dra. Regina destacou que ocorreu a mutação do vírus Ômicron. “É o mesmo perfil, altamente contagioso, porém não aumentou a gravidade dos sintomas, que são semelhantes à gripe comum. Os sinais são: cefaleia, febre alta, coriza e tosse seca”, disse. Lembrando que, se você tiver algum sintoma gripal, faça o teste de COVID-19, se isole, evite contato com as pessoas até o resultado sair.

Os grupos de risco são os idosos e pacientes com comorbidades severas. “Em pessoas de idades mais avançadas, embora com a vacinação completa, o corpo tem uma resposta imunológica mais lenta e, por isso, são considerados de risco”, complementou.

A prevenção é composta pelo uso de máscara, higienização das mãos e a vacinação em dia. “A transmissão é via respiratória, então o uso de máscara é primordial, juntamente com a higienização das mãos e vacinação, que causou grande queda nos casos graves”, afirmou.

Uso de máscara

Dra. Regina frisou a necessidade de utilizar máscara em serviços de saúde. “Em ambiente hospitalar, temos os pacientes que estão internados e a circulação de acompanhantes (que saem da comunidade para dentro da Instituição) e de profissionais. A máscara é um importante equipamento de proteção individual para evitar infecção e surto”, falou.

Vacinação

A médica frisou que é fundamental manter a cobertura vacinal em dia. “Com a imunização, observamos a diminuição da letalidade e mortalidade. Os casos são mais brandos, com raras necessidades de internação”, disse. O tratamento é feito com analgésicos e antitérmicos.