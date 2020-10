Infectados pela Covid-19 Cabo Valter e Diogo Mendes Vicentini se encontram hospitalizados

Cabo Valter é candidato a vice-prefeito de Votuporanga ao lado de Jorge Seba e se encontra hospitalizado em Votuporanga com total assistência médica que acompanha a evolução do seu quadro. Jorge Seba em sua página do Facebook declarou neste final de semana que o Cabo Valter começou a ter sintomas no dia 6 deste mês, quando iniciou o isolamento. Seba disse ainda que o seu vice se encontra bem e que logo volta a ativa para ajudá-lo na Campanha.

Em sua página do Twiter o vice candidato à prefeito declarou: “Gostaria de comunicar a todos os amigos e amigas que realizei o exame, conforme recomendação médica, que testou positivo para Covid-19. Nesta segunda-feira (12), me submeti a uma tomografia que apontou uma leve alteração pulmonar, em razão do vírus. Por esse motivo, o médico responsável, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior, optou pela hospitalização para monitorar a evolução. No momento, me sinto bem e estou recebendo todos os cuidados médicos necessários. Iniciei o isolamento domiciliar na última segunda-feira (05), quando apresentei um leve mal-estar e cansaço físico pela manhã, e então de imediato passei por consulta médica. Desde então suspendi a participação em atos da campanha. Espero que possa me reestabelecer em breve e retomar as atividades assim que for liberado pelos médicos. Qualquer atualização, vocês têm meu compromisso com a verdade”.

Por outro lado, o secretário Municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, precisou ser transferido para São Paulo a pedido da família. Ele se encontra internado no Hospital 9 de Julho e está intubado. Segundo informações ele foi levado de Votuporanga a São Paulo num avião equipado com um aparato médico.