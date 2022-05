Infecção sexualmente transmissível pode afetar os olhos; entenda o que é a conjuntivite gonocócica e como se proteger

Esta conjuntivite especifica não é comum, tanto que o caso de uma jovem de 24 anos foi publicado nesta semana na revista “The New England Journal of Medicine (NEJM)”. O caso levanta o debate sobre a importância da prática do sexo seguro para evitar as consequências da ISTs.

A conjuntivite gonocócica pode ser dividida em duas formas distintas: uma que afeta recém-nascidos e outra que afeta os adultos.

Emerson Fernandes de Souza e Castro, oftalmologista do Hospital Sírio-Libanês, explica que a conjuntivite gonocócica não é igual aos outros tipos de conjuntivite. Além disso, o gonococo tem uma característica ruim para os olhos. “Ele é um dos poucos microrganismos que conseguem invadir o epitélio íntegro. O epitélio é uma barreira da córnea e o gonococo tem a capacidade de ultrapassar essa barreira. Essa característica é perigosa, especialmente nas crianças”, diz Castro. Segundo o oftalmologista, esse tipo de conjuntivite pode levar a cegueira se não tratada corretamente.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão é diferente em crianças e adultos.