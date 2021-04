Indonésia: submarino tem capacidade de oxigênio de 72 horas

Submarino desapareceu com 53 tripulantes no início da noite de terça-feira (20).

O chefe da Marinha da Indonésia, Yudo Margono, afirmou ontem (21) que o submarino desaparecido ao largo de Bali, com 53 tripulantes a bordo, tem capacidade para 72 horas de oxigênio.

Em entrevista coletiva, Margono disse que as equipes de buscas encontraram uma fonte de grande magnetismo a uma profundidade entre 50 e 100 metros, que pode dar pistas sobre a localização do submarino.

Mais de 400 pessoas, além de cinco navios e um helicóptero, participam desde ontem das buscas ao submarino KRI Nanggala-402, fabricado na Alemanha em 1977.

Um porta-voz da Marinha confirmou que o submarino não estabeleceu contato após os exercícios militares em que estava envolvido.

“É verdade que o submarino perdeu o contato a partir das 3h (hora local, 19h de terça-feira em Lisboa)”, disse o almirante Julius Widjojono, porta-voz da Marinha Indonésia.

Os militares continuam nas buscas, afirmou Widjojono, acrescentando que, apesar do conhecimento da área, o fundo do mar é muito profundo no arquipélago de Bali.

O comandante das Forças Armadas da Indonésia, Hadi Tjahjanto, informou que Jacarta pediu ajuda a Singapura e à Austrália.

A tripulação do submarino é composta por 53 pessoas. Tjahjanto acredita que o equipamento pode estar a cerca de 700 metros de profundidade ao norte de Bali.

