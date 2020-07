Índice de Isolamento Social de Votuporanga se mantém entre 43 e 42%

Mesmo com a gritante diferença entre as fotos feitas na rua Amazonas no centro da cidade; a primeira registrada às 11h30 deste sábado (18); e a outra, no mesmo horário e local, só que no domingo (19), os índices de isolamento social registraram, no sábado 42% e no domingo 43%, uma diferença de apenas 1%. Mas por que se existe tanta gente numa foto e na outra não e os índices se diferenciam em apenas 1%? Fomos procurar junto ao IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) de São Paulo e foi o técnico João Garcia que falou sobre a diferença.

Em se tratando de uma cidade com mais 90 mil habitantes essa diferença de 1% de um dia para outro resulta em quantas pessoas a mais circulando? “A diferença para 1% em 90.000 habitantes é a de 900 pessoas circulando a mais pela cidade”, garantiu Garcia.

Indagado se este índice é medido em toda a extensão urbana da cidade, apenas no centro, ou ainda é uma média de tudo, João Garcia disse: “O índice de isolamento é um dos recursos incluídos no SIMI-SP. Ele é disponibilizado pelas prestadoras de serviços de telecomunicação (Vivo, Claro, Tim, Oi) por meio de uma plataforma Big Data que é gerida pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom). Segundo as prestadoras de serviços de telecomunicação, o índice de isolamento é baseado na localização obtida pelas antenas de celulares (Estações Rádio Base – ERBs), as quais “marcam” uma referência para o lugar onde o celular “dormiu” entre as 22h00 e 2h00. Durante o dia, um celular que tenha se afastado desta referência (que é variável mas, para dar uma ideia, chega a aproximadamente 200 metros na cidade), é considerado fora do isolamento. Todo este processamento é feito pela operadora. O índice é atualizado diariamente, sempre mostrando os valores referentes ao do dia anterior (D-1)*. Este espaço de tempo das informações ocorre em função do trabalho das operadoras para agregar e anonimizar os dados, antes da geração dos índices que são repassados ao SIMI-SP, em respeito à privacidade de cada usuário”, finalizou o técnico.

*D-1 = Ontem (dia atual menos 1, na linguagem técnica)