Índice de isolamento Social de Votuporanga aponta 44%

LEG: Índice aferido no inicio da tarde de ontem (14)

O SIMI – SP apontava no início da tarde de hoje (14) que o Índice de Isolamento Social de Votuporanga era de 43%. Nesta condição, se o município continuar com esse numero até o próximo dia 24, data estipulada pelo Governador Joao Doria para alterar as flexibilizações do Estado, Votuporanga continuará na Fase Laranja, que permite funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por outros três. Na cidade foi estipulado 6 horas diárias de funcionamento do comércio, ou seja se continuar a 44%, continuaremos na Fase Laranja, ou numa pior hipótese cair para a Fase Vermelha.

As três próximas atualizações programadas do Plano São Paulo estão previstas para os dias 24 de julho e 7 e 21 de agosto. Os índices epidemiológicos e capacidade hospitalar são verificados semanalmente e, em caso de piora acentuada, pode haver regressão de fase em caráter extraordinário.

Sobre o índice de isolamento social

O SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo) é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, através da ABR (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para que o Estado possa consultar informações agregadas e anônimas sobre deslocamento nos municípios paulistas mapeados.

Capacidade hospitalar

Segundo os indicadores de saúde medidos nesta semana, a ocupação de leitos para atendimento a pacientes graves de COVID-19 é satisfatória na maioria das regiões, mas há alerta em relação a cidades dos DRSs de Campinas (80%), Franca (85%) e Ribeirão Preto (88%), além de atenção especial a Barretos (78%), Piracicaba (78%) e Sorocaba (74%).

A média estadual é de 65% de ocupação em leitos de terapia intensiva, com aumento de um ponto percentual em relação à semana passada. A média de leitos de UTI para casos graves de

Na Santa Casa de Votuporanga o número de leitos de UTI Covid passou de 10 para 18, na ultima segunda-feira (13), o que já trouxe uma mudança considerável nas ocupações que passaram de 90% para 66%, em números apresentados no final da tarde de hoje (14) pela instituição. .