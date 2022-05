Índice de infestação de larva do mosquito Aedes aegypti preocupa em Votuporanga 

Ele deve ficar abaixo de 1%, mas atingiu 5% em algumas regiões da cidade. Município enfrenta epidemia da doença, com 7.739 casos e cinco mortes.

O último levantamento do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti ficou bem acima do ideal em Votuporanga/SP.

De acordo com a prefeitura, algumas regiões da cidade registraram 5%, sendo que o recomendado é abaixo de 1%.

Desde o início do ano, Votuporanga confirmou 7.739 casos de dengue e cinco mortes provocadas pela doença. A cidade decretou epidemia no dia 4 de abril.

Segundo a prefeitura, os pacientes que morreram por complicações da dengue foram dois homens, um menino e uma mulher. Um óbito suspeito permanece em investigação.

Os bairros com o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti são o Pozzobon e o Colinas. Os dois ficam na região norte de Votuporanga.

Ações

A Secretaria da Saúde informou que realiza mutirões, arrastões de limpeza e nebulização veicular para tentar frear o avanço da doença. Agentes também começaram a utilizar drone para fiscalizar as regiões com o maior índice de infestação.

Até o momento, 27 notificações foram entregues a moradores de Votuporanga, sendo a maioria em virtude de caixas d’água destampadas, piscinas e quintais sujos.

As notificações emitidas possuem prazo máximo de um dia para ser atendida. No entanto, há algumas situações que podem ter prazos maiores.

Prefeitura inicia semana com nebulização veicular noturna na região sul

O cronograma de trabalho intensificado que a Prefeitura vem promovendo constantemente no combate à Dengue através de várias ações, terá uma nova etapa de nebulização veicular noturna na próxima semana no bairro São João, região sul do município. A prestação de serviço da Vigilância Ambiental, em parceria com a Sucen, ocorrerá na segunda (9), terça (10) e quarta-feira (11), das 18h às 22h.

Durante a nebulização, não há necessidade de que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos. Importante é que a população proteja frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.