Indicação de Tarcísio para a vaga no TCE pode ‘resgatar’ Danilo Campetti 

O votuporanguense, agente federal, foi assessor especial de Tarcísio de janeiro a junho deste ano, quando o Ministério da Justiça cancelou a cessão do servidor.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), poderá trazer de volta para o seu entorno o votuporanguense policial federal Danilo Campetti, que atuou na prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Operação Lava Jato. O agente foi assessor especial de Tarcísio de janeiro a junho deste ano, quando o Ministério da Justiça cancelou a cessão do servidor.

Para isso, precisará acatar o pleito de seu partido, o Republicanos, e apoiar o deputado estadual Gilmaci Santos para a vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), que será aberta em setembro com a aposentadoria do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. Se o parlamentar deixar o mandato para assumir o cargo, Campetti, que é segundo suplente da legenda, o substituirá na Alesp e passará a integrar a base do governo. A primeira suplente, Coronel Helena, atua a Secretaria de Esportes e vem declarando que não pretende trocar de posto.

Atualmente, o votuporanguense trabalha em uma delegacia de Rio Preto. A solução para resgatá-lo, no entanto, vai na contramão dos interesses do secretário de Governo, Gilberto Kassab, e do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que querem emplacar o deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD-SP) no TCE-SP.

Integrantes do Republicanos argumentam que Tarcísio precisa indicar alguém de sua estrita confiança e consideram Bertaiolli fiel a Valdemar, mas não ao governador, já que fez campanha para Rodrigo Garcia (PSDB) nas eleições de 2022.

*Com informações da Agência Estado