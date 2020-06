Indiaporã usa troncos de árvores para impedir chegada de turistas

Acesso principal do município está funcionando, mas com barreira sanitária.

Para impedir a entrada de turistas no feriado prolongado de Corpus Christi, a prefeitura de Indiaporã, a 86,2 quilômetros de Votuporanga, decidiu fechar as duas entradas do município com troncos enormes de árvores, o que chamou a atenção dos moradores.

Indiaporã é uma cidade turística por causa do Rio Grande. Por isso, segundo o Executivo, o objetivo é minimizar a chance de registar novas infecções por Covid-19 e evitar aglomerações, já que a cidade tem apenas nove casos de coronavírus até esta quinta-feira, 11.

Ainda de acordo com a prefeitura, a entrada principal do município será a única que funcionará por tempo indeterminado. Porém, uma barreira sanitária foi colocada para cadastrar e medir a temperatura das pessoas.

O serviço, que será realizado das 7h às 0h, vai orientar, cadastrar e medir a temperatura de motociclistas e motoristas. Quem estiver com febre será encaminhado ao hospital da cidade.

Fonte: G1