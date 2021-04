Indiaporã – Bombeiros fazem buscas por pessoas que desapareceram após embarcação virar no Rio Grande

Caso foi registrado no Rio Grande, na noite de terça-feira (20), em Indiaporã (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas conseguiram se salvar. Porém, outras duas permanecem desaparecidas.

Equipes da corporação foram acionadas e realizaram buscas na noite de terça-feira. Os trabalhos foram retomados nesta quarta-feira (21). No entanto, as duas pessoas ainda não haviam sido encontradas até a publicação desta reportagem.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas pelos desaparecidos continuarão nesta quinta-feira (22). Não há informações sobre a embarcação que virou, mas o grupo seguia em direção a uma antiga ilha quando o incidente ocorreu. (G1)